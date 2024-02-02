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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع.. شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة

جمال شعبان
جمال شعبان

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن برودة الجو في البيت أكثر من الشارع
يشعر الكثير من الأشخاص في مصر ببرودة الجو في المنزل أكثر من الشارع، مما يجعلهم لا يشعرون بالراحة و البرودة دائما.

 

في عيد ميلادها| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ زوجة كريم فهمي
حرص الفنان كريم فهمي، على مشاركة متابعيها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بتهنئة زوجته بمناسبة عيد ميلادها.

بالتايجر اللافت| شاهيناز تبهر الجمهور بهذه الإطلالة
حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.


ياسمين عبد العزيز تستعرض مجوهراتها بإطلالة أنيقة
حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بفيديو جديد لها.

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