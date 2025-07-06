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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"العربي للعدل والمساواة" ينظم ندوة لتوعية الشباب بمخاطر الأوضاع الإقليمية

ندوة حزب العربي للعدل والمساواة
ندوة حزب العربي للعدل والمساواة
عبد الرحمن سرحان

نظّم حزب العربي للعدل والمساواة، برئاسة خالد السيد علي، ندوة سياسية وتوعوية تحت عنوان: "الشباب والتحديات الإقليمية: نحو وعي وطني راسخ"، وذلك بمناسبة افتتاح أمانة الحزب في منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة وتشكيل هيئتها بالكامل، بحضور عدد من قيادات الحزب وشباب الأمانة.

وأكد خالد السيد علي، رئيس الحزب، أن افتتاح أمانة شباب الأزبكية يأتي ضمن خطة الحزب للتوسع التنظيمي والانتشار المجتمعي، بهدف تمكين الشباب سياسيًا وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في القضايا الوطنية.

وأشار إلى أن الحزب يضع الشباب في قلب أولوياته، إيمانًا بدورهم المحوري في بناء الجمهورية الجديدة، والتصدي لكافة محاولات زعزعة الاستقرار.

وأضاف أن الحزب يحرص على تنظيم سلسلة من الفعاليات واللقاءات التوعوية خلال الفترة المقبلة، لإعداد كوادر شابة تمتلك الوعي السياسي والقدرة على الإسهام في صياغة مستقبل الوطن، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني هي الضمانة الأساسية لعبور أي تحديات إقليمية أو داخلية.

من جانبه، قال أحمد آدام، أمين شباب الحزب، إن الندوة جاءت في توقيت مهم لتوعية الشباب بما يدور من حولهم على الساحة الإقليمية، خاصة في ظل محاولات بث الفوضى أو التفرقة بين أبناء الوطن.

وشدد على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار هو مسؤولية مجتمعية، وأن ما تقوم به القوات المسلحة ووزارة الداخلية في حماية الدولة يمثل خط الدفاع الأول عن الشعب المصري بأكمله.

وتطرقت الندوة إلى أهمية تكاتف فئات المجتمع كافة لمواجهة التحديات، وتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، ومواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع.

واختُتمت الندوة بتكريم عدد من أعضاء الأمانة، والتقاط الصور التذكارية وسط تفاعل كبير من الحضور، في أجواء اتسمت بالحماس والانتماء.

حزب العربي للعدل والمساواة ندوة سياسية الأزبكية القاهرة خالد السيد علي

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