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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق المرحلة الثانية من مشروع أخصائيي التغذية الرياضية تحت رعاية وزير الشباب

المشروع القومي لإعداد أخصائيي التغذية الرياضية
المشروع القومي لإعداد أخصائيي التغذية الرياضية
محمد سمير

بدأت وزارة الشباب والرياضة أمس تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لإعداد أخصائيي التغذية الرياضية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي والإدارة المركزية للأداء الرياضي، في إطار خطتها الطموحة لتأهيل كوادر متخصصة تسهم في دعم الرياضيين والارتقاء بالمنظومة الرياضية المصرية.

واستقبلت الوزارة الدفعة الأولى من المشاركين في المستوى الثاني من البرنامج، بمشاركة خريجي الدفعتين الأولى والثانية من المشروع، إلى جانب العاملين في المشروعات القومية للوزارة والاتحادات الرياضية المختلفة.

ويهدف المشروع، الذي يُنفذ للعام الثاني على التوالي، إلى إعداد أخصائيين في مجال التغذية الرياضية لدعم الرياضيين في البرامج القومية مثل: مشروع الموهبة الرياضية، والبطل الأوليمبي، والموهبة الحركية، إلى جانب توفير الكوادر المؤهلة للاتحادات الرياضية، بما يضمن بيئة داعمة ومتقدمة من الناحية البدنية والتغذوية.

ويُشرف على البرنامج نخبة من أعضاء اللجنة العلمية العليا لوزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسهم الدكتور كمال درويش، بالإضافة إلى اللجنة العلمية الخاصة بمشروع أخصائي التغذية الرياضية.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في سياق حزمة متكاملة من البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للارتقاء بالمستوى البدني والفني للاعبين، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق تمثيل مشرف لمصر في المحافل الرياضية الدولية.

ويؤكد المشروع التزام الوزارة بتقديم الدعم المتكامل للرياضيين، سواء من خلال التأهيل البدني أو التغذية المتخصصة، بما يعزز من مسيرة الرياضة الوطنية ويحقق إنجازات جديدة على الصعيدين المحلي والدولي.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المشروع القومي لإعداد أخصائيي التغذية الرياضية الإدارة المركزية للطب الرياضي

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