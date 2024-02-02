8 الصبح يقدم فقرة خاصة مع نجوم مسرحية نور في عالم البحار

خصص برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة مع نجوم مسرحية نور في عالم البحار.

قال الفنان سيد جبر: إنه قدم خلال المسرحية شخصية المارد، متابعا: "لأول مره بقدم شخصية مارد".

وأضاف الفنان أحمد نجدي، أن دوره في المسرحية كان مختلف، وتقمص الدور تطلب بذل جهد كبير، متابعا: محظوظ للغاية بمشاركتي هذا العمل مع كوكبة من النجوم.

واسترسل: المشاركة في عمل أطفالي مسؤولية كبيرة، لما له من تأثير في شخصية الأطفال.

وأوضح الفنان محمد السعداوي، شخصية النحاس بالمسرحية مغرية للغاية، وأثرت بشكل كبير في المتفرج وخاصة الأطفال.