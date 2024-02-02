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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

8 الصبح يقدم فقرة خاصة مع نجوم مسرحية نور في عالم البحار

صدى البلد

خصص برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة مع نجوم مسرحية نور في عالم البحار.

قال الفنان سيد جبر: إنه قدم خلال المسرحية شخصية المارد، متابعا: "لأول مره بقدم شخصية مارد".

وأضاف الفنان أحمد نجدي، أن دوره في المسرحية كان مختلف، وتقمص الدور تطلب بذل جهد كبير، متابعا: محظوظ للغاية بمشاركتي هذا العمل مع كوكبة من النجوم.

واسترسل: المشاركة في عمل أطفالي مسؤولية كبيرة، لما له من تأثير في شخصية الأطفال.

وأوضح الفنان محمد السعداوي، شخصية النحاس بالمسرحية مغرية للغاية، وأثرت بشكل كبير في المتفرج وخاصة الأطفال.

مسرحية نور في عالم البحار عالم البحار الاطفال المارد

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