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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم| التسجيل بجامعة حلوان الأهلية للفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط ..افتتاح المؤتمر الصيني الإفريقي لعلوم البحار

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة القاهرة تعقد دورة تدريبية عن النشر الدولي للبحوث العلمية لأعضاء هيئة التدريس

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

 إفتتاح المؤتمر الصيني الإفريقي لعلوم البحار.. اليوم

ينظيم المعهد القومي لعلوم البحار المؤتمر الصينى الإفريقى لعلوم البحار والتكنولوجيا والذي يعقد لأول مرة خارج دولة الصين وتستضيفه جمهورية مصر العربية. فى إطار إنشاء المركز الصينى الإفريقى بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد يقوم المعهد ويشارك بالمؤتمر ممثلي الدول الأفريقية في مجال علوم البحار والاقتصاد الأزرق.

 

للوافدين .. التسجيل بجامعة حلوان الأهلية للفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة  عن استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج .

 

معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة يعلن عن بدء التسجيل لدورات فبراير 2024

يعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة عن بدء التسجيل لدورات فبراير ٢٠٢٤ ، و ستكون المحاضرات حضورية واونلاين، وفقًا لاختيار الطالب، بواقع يومين أسبوعيًا من الساعة ٥:٠٠ مساءً إلى الساعة ٧:٠٠ مساءً، لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٠٢٤/٢/١٧.

انطلاق المعسكر التدريبي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

أعلنت مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس عن بدء المعسكر التدريبي لطلاب الجامعة.

وأوضحت جامعة عين شمس، أن الهدف من المعسكر طرح أفكار الطلاب وتنمية مهاراتهم واكسابهم خبرات متعددة.

 

 

جامعة القاهرة حلوان الأهلية جامعة عين شمس

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