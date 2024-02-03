عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تعقد دورة تدريبية عن النشر الدولي للبحوث العلمية لأعضاء التدريس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات قدم المركز يومي السبت والأحد 4 و5 فبراير 2024 دورة عن النشر الدولي للبحوث العلمية.

جامعة القاهرة

على جانب آخر أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار تطور مركز الجامعة بالتصنيفات العالمية لأفضل الجامعات بالعالم، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة دخلت ضمن أفضل 500 جامعة بالتصنيف الإسباني (ويبومتركس) من بين 30 الف جامعة بالتصنيف وذلك استمرارا لسلسلة إنجازات الجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة احتلت المركز 499 عالمياً بتصنيف يناير 2024 وذلك بتقدم 225 مركزا عن موقع الجامعة بنفس التصنيف عام 2017، موضحا أن الجامعات استطاعت التقدم بخطوات ثابتة بالتصنيف حيث جاء التطور والنمو مستمر منذ 2017 حيث كان ترتيب جامعة القاهرة 724 عالميا وفى يناير 2020 تطور إلى 668 والآن في يناير 2024 أصبح 499، بنسبة نمو وصلت إلى 38% خلال هذه الفترة وكذلك نمت الاستشهادات المرجعية للبحوث العالمية لجامعة القاهرة في هذه الفترة إلى أكثر من 200%.

وأكد الدكتور الخشت، على أن ترتيب جامعة القاهرة ضمن الجامعات العالمية في تصنيف ويبومتركس الإسباني جاء بعد أن وصلت نسبة استشهادات  البحوث العالمية لجامعة القاهرة إلى ستمائة و١٤٤ ألفا و٥٤ استشهادا خلال ٦ شهور فقط، وهذا التطور ساهم في تقدم الجامعة 22 مركزا عن أخر تصنيف منذ ٦ شهور، و٤٣ مركزا عن تصنيف يناير ٢٠٢٣ حيث كانت الجامعة في المركز 542 عالميا وبنسبة نمو قدرها 8%.

وأوضح الدكتور الخشت، أن هذا التقدم يعد جزءا من نجاحات الجامعة في جميع التصنيفات الدولية التي حققت جامعة القاهرة فيها تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية، مما وضع جامعة القاهرة ضمن أفضل جامعات العالم من حيث التصنيف العام أو التخصصات العلمية المميزة، حيث نجحت جامعة القاهرة في كسر حاجز أفضل 50 جامعة علي مستوي العالم في هندسة البترول، وضمن أفضل مائة جامعة في خمسة تخصصات متنوعة.

جامعة القاهرة جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين النشر الدولي للبحوث العلمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

استقالة حازم إمام بعد الإخفاق الإفريقي للمنتخب المصري.. ناقد يكشف مفاجأة

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة

ترشيحاتنا

سامسونج تفاجئ مستخدميها بإطلاق هاتف 5G مميز .. تفاصيل

جمال العدل: الزمالك يسير في الطريق الصحيح بقيادة حكيمة لـ"حسين لبيب"

ماذا يفعل رسول الله قبل الفجر في رجب؟.. 7 أعمال ودعاء أبشر بمعجزة قريبة

الصحفيين تعلن جدول تشغيل العيادة الخارجية.. الكشف مجانا للأعضاء وأسرهم

إبراهيم فايق يوجه طلبا لـ اتحاد الكرة بعد رحيل فيتوريا

الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن ضربات سوريا والعراق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب ولا أغرب.. مقطع فيديو مرعب لاشتعال نيران في حديقة منزل بفلوريدا|شاهد

إنتبه .. علامات تظهر بعد الأكل دليل على الإصابة بسرطان المعدة

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

ماذا يحدث للجسم عند الجلوس فترة طويلة في غرفة مظلمة؟

فيديو

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

مقطع فيديو يثير ضجة لملايين الدنانير الأردنية داخل حقيبة.. ما القصة ؟

شبورة وأمطار وطقس شديد البرودة ليلا وصباحا.. بيان عاجل من الأرصاد

القبض على مافيا الدولار | الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ