عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3 فبراير 2024

صدى البلد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 فبراير 2024، حيث شهدت بعض السلع استقرارًا والبعض الآخر تفاوتًا.

أسعار الخضروات والفاكهة 

– يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيهات

– يتراوح سعر البطاطس من 5.25 إلى 8.75 جنيهات

– يتراوح سعر البصل من 9 إلى 22 جنيها

– يتراوح سعر الكوسة من 8 إلى 16 جنيها

– يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 2 إلى 4 جنيهات

– يتراوح سعر الفاصوليا من 11 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 5 إلى 10 جنيه

– يتراوح سعر الباذنجان رومي من 2.5 إلى 5.5 جنيهات

– يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 إلى 10 جنيه

– يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 7.5 إلى 9.5 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 5 إلى 9 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 4 إلى 8 جنيهات

– يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 11 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالي» من 20 إلى 30 جنيه

– يتراوح سعر الملوخية من 6 إلى 11 جنيها

أسعار الخضروات 

– يتراوح سعر الخيار صوب من 7 إلى 10 جنيه

– يتراوح سعر الخيار بلدي 7 من إلى 10 جنيه

– يتراوح سعر القلقاس من 12 إلى 15 جنيها

– يتراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 7.5 جنيهات

– يتراوح سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيه

– يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيهات

– يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات

أسعار الفاكهة 

– يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5.5 إلى 8 جنيهات

– يتراوح سعر البرتقال السكري من 5.5 إلى 8 جنيهات

– يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 9 جنيهات

– يتراوح سعر اليوسفي من 5 إلى 9 جنيهات.

– يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات

– يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيه

– يتراوح سعر الليمون بلدي من 12 إلى 16 جنيها

– يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات

– يبلغ سعر العنب المستورد الأسود من 40 جنيه

– يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 45 جنيها

– يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها

– يتراوح سعر الجوافة من 6 إلى 16 جنيها

– يتراوح سعر الرمان من 10 إلى 20 جنيه

 

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم أسعار الخضراوات والفاكهة اسعار الخضراوات الخضراوات والفاكهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

إبراهيم سعيد يسخر من جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد.. ماذا قال؟

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

المرة الرابعة.. كوريا الشمالية تعلن تفاصيل إطلاق صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي

نبش القبور في غزة.. اعتراف صادم من المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على انتقال عبد الله السعيد للزمالك

بعد قرار البنك المركزي الأخير..أعلى 7 شهادات إدخار بفائدة مرتفعة

اشتعال شوارع نيويورك بسبب غزة.. مظاهرات مؤيدة لفلسطين تخرج عن سيطرة الشرطة|صور

بالأرقام | جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد يعشق الهزيمة .. ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن المكرونة| أحلى من الجاهز

إلهام شاهين تبهر جمهورها بهذه الإطلالة | شاهد

ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان إلى 35 مليون شخص.. تفاوت كبير في نتائج العلاج

ماذا يحدث لجسمك عند النوم جوار الموبايل؟

فيديو

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ