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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاج طبيعى القاهرة تعلن تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا قبل امتحانات دور إبريل

طلاب
طلاب

أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، انه تم إعلان جداول طلاب الدراسات العليا لدور إبريل .

وقال الدكتورة أمل يوسف ، انه تم طرح الجداول المقترحة  لامتحانات دور ابريل المنعقد بداية من شهر مارس لمرحلة الدكتوراه .

وأوضحت عميدة الكلية ، أن آخر موعد لابداء اى مقترحات  وتسليمها لمكتب وكيل الكلية للدراسات العليا هو الثلاثاء الموافق  ٦ فبراير وتكون مرفقة بتوقيعات جميع الطلاب ولم يقبل اى مقترح بعد ذلك الموعد.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار تطور مركز الجامعة بالتصنيفات العالمية لأفضل الجامعات بالعالم، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة دخلت ضمن أفضل 500 جامعة بالتصنيف الإسباني (ويبومتركس) من بين 30 الف جامعة بالتصنيف وذلك استمرارا لسلسلة إنجازات الجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة احتلت المركز ٤٩٩ عالمياً بتصنيف يناير ٢٠٢٤ وذلك بتقدم ٢٢٥ مركزا عن موقع الجامعة بنفس التصنيف عام 2017، موضحا أن الجامعات استطاعت التقدم بخطوات ثابتة بالتصنيف حيث جاء التطور والنمو مستمر منذ 2017 حيث كان ترتيب جامعة القاهرة 724 عالميا وفى يناير 2020 تطور إلى 668 والآن في يناير 2024 أصبح 499، بنسبة نمو وصلت إلى 38% خلال هذه الفترة وكذلك نمت الاستشهادات المرجعية للبحوث العالمية لجامعة القاهرة في هذه الفترة إلى أكثر من 200%.

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