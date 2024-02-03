جارِ التقييم.. البيت الأبيض يتعهد باستمرار الضربات الأمريكية لأيام

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أنه جار تقييم الضربات على العراق وسوريا أمس، مؤكدًا أن عملياته ستستمر لأيام.

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، شن غارات جوية على أكثر من 85 هدفاً في العراق وسوريا، واستهداف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وفصائل أخرى تابعة له.

وقالت القيادة في بيان، إن الجيش الأمريكي استهدف أكثر من 85 هدفاً، باستخدام العديد من الطائرات بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، مشيرة إلى استخدام أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وشملت المنشآت التي تم استهدافها "مقرات القيادة والعمليات، ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المسيرات، والمرافق اللوجستية، ومخازن الذخيرة"، لهذه الفصائل المسلحة، والذين "سهلوا الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف"، وفق البيان.

وأدانت إيران، اليوم السبت، بشدة الضربات الأمريكية في سوريا والعراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم السبت، إن طهران "تدين بشدة" الضربات الأمريكية في سوريا والعراق.

وأوضح كنعاني في بيان أن "هجوم الليلة الماضية هو مغامرة وخطأ استراتيجي آخر من جانب الأمريكيين، سيؤدي فقط إلى تصعيد التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة»، دون أن يوضح ما إذا كان إيرانيون قد قتلوا في هذه الضربات، بحسب وكالة «فرانس برس».