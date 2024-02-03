طلب إحاطة بشأن زيادة معدلات هجرة الأطباء

تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن زيادة معدلات هجرة الأطباء إلى الخارج.

وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إن زيادة معدلات هجرة الأطباء إلى الخارج، وعزوفهم عن العمل في القطاع الحكومي.. أمر في غاية الخطورة، ويتطلب تحرك فوري وعاجل، لاسيما في ظل وجود عجز في عدد الأطباء ببعض المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية خاصة المتواجدة في القرى والنجوع.

وحذرت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، من خطورة ظاهرة استقالة الأطباء، والتي ارتفعت معدلاتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الاتجاه نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تحتاج لأعداد كافية من الأطباء.

وطالبت النائبة، بضرورة مواجهة هجرة الأطباء إلى الخارج، والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية خاصة أن رواتبهم متدنية وتكاد لا تكفي تغطية المواصلات، وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، وحمايتهم من أي اعتداءات أو مضايقات قد يتعرضون إليها في بعض الأحيان من قبل أهالي المرضى.