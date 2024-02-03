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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الرقب : أمنيتنا إيجاد بلينكن حلا لإنهاء صراع استهداف القواعد الأمريكية

بلينكن
بلينكن

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن زيارة وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن للشرق الأوسط، نتمنى أن يحمل في جعبته حلًا لإنهاء الصراع خاصة أن الأمريكان الآن يشعرون بالألم نتيجة استهداف قواعدهم.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الملف الإيراني لن يكون على هامش زيارة بلينكن، مؤكدًا أن الملف الأساسي هو تبادل الأسرى خاصة أن اجتماعات باريس كلها ناقشت الهدنة، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال تنذر بإفشال هذا الجهد ويريدون أن يظهر هذا الفشل من قبل قوات حماس.

وأكد أن الاحتلال ليس لديه رغبة في إنهاء الحرب لأن "نتنياهو"، يعلم أنه سيتم محاكمته ولذا يقولون إنه حتى لو تم عمل هدنة سيتم استئناف الحرب مرة أخرى.

وأشار إلى أن الأمريكان قد يكون لديهم رغبة في وقف هذه الحرب على خلاف إسرائيل، فأمريكا هي قوة ضاغطة وهم يريدون عمل هدنة ولايريدون وقف إطلاق النار بشكل كامل ولو أرادوا هذا لتم في مجلس الأمن، موضحًا أن الأمريكان معنيين بتهدئة الجبهات خاصة مع قرب الانتخابات الأمريكية وتدني شعبية جو بايدن.

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