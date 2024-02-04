باليه أوبرا القاهرة يختتم عروضه غدا

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة التابعة لدار الأوبرا آخر عروضها لـ"باليه كليوباترا" يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد عرض أربع ليالي له علي المسرح الكبير.

وذكرت دار الأوبرا المصرية، في بيان، أن الأمسيات الأربع تأتي ضمن خطة الثقافة المصرية لإثراء ميدان الإبداع في مصر، ويدور باليه كليوباترا حول القصة التاريخية لكليوباترا ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم إعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوباترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأساوية بعد انتصار خصمهما.

باليه كليوباترا

وأشارت الأوبرا إلى أن باليه كليوباترا من تصميم خوزيه بيريز (رقصات)، مساعد التصميم رينيه دى كارديناس، ياسر شعلان (إضاءة)، محمد الغرباوي (مناظر)، مانويلا سييرى (ملابس).

ونوهت بأن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966، وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه، وقدمت أولى عروضها في نفس العام، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972، حيث طافت العديد من دول العالم، وأصبحت إحدى الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991، وتضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية.