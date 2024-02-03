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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صابرين: لم أقلق من مشاركتى فى مسلسل مسار إجبارى مع الشباب

صابرين
صابرين

كشفت الفنانة صابرين عن سر موافقتها على مسلسل "مسار إجبارى" والذى تشارك به فى رمضان المقبل حيث يعتمد على بطولة شبابية.

وقالت صابرين لصدى البلد : "لم أقلق من هذا الأمر، لأن العمل جماعى وليس بطولة فردية، كما أن دورى كممثلة الوقوف بجوار الجيل الجديد أو المستقبل كما حدث معى سابقا، حيث وجدت دعم كبير من جانب نجوم كبار فى بداية مشوارى مثل محمود مرسى ويحيى الفخرانى ومحمد صبحى وأحمد زكى وغيرهم، وأرى أن هذا العمل يضم عدد من العناصر المهمة التى تدفعه ليكون واحدا من الأعمال المميزة فى الموسم الرمضانى، وأتمنى له النجاح بجانب الأعمال الأخرى لان الهدف الأساسى امتاع الجمهور.

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صابرين

أكدت النجمة صابرين أنها تبدأ تصوير أول مشاهدها في مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة، غداً الثلاثاء لتلتحق بأسرة العمل الذى انطلق تصوير أول مشاهده اليوم الإثنين، لافتة أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

وأشارت صابرين في تصريحات صحفية – اليوم الاثنين - إلى أنها متحمسة جداً للعمل باعتباره أول انتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك العمل مع المخرجة نادين خان الذى تأجل تعاونها معها، وأيضاً المنتجة دينا كريم التي تعتبرها من المنتجين المحترمين في المهنة، موضحة أنها أحبت التجربة القائمة على الشباب لأنها تريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية بها ضحك وشجن ورومانسية في نفس الوقت.

الفنانة صابرين عصام عمر مسلسل مسار اجباري مسار إجباري صابرين

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