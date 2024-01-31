باللغة العربية الفصحى.. نانسى عجرم تطرح أغنيتها الجديدة

طرح الفنانة نانسى عجرم أغنيتها الجديدة "عام جديد" والتى تقدمها باللغة العربية الفصحى وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب.

أغنية "عام جديد" التى تغنيها نانسى عجرم هى عباراة عن قصية للشاعر سلطان الضيط وألحان هشام بولس وتوزيع باسم رزق.

وقد قدمت نانسى عجرم أغنيتها الجديدة لأول مرة خلال تواجدها فى برنامج "المعلقة 45" الذى يعرض على قناة الثقافية السعودية.

نانسى عجرم

وكشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن نفاد تذاكر حفل الفنانة نانسي عجرم وفرقة ميامي الغنائية، المرتقب على مسرح محمد عبده أرينا يوم 2 فبراير المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-بوستر حفل نانسي عجرم وفرقة ميامي بموسم الرياض معلنة عن بيع التذاكر بالكامل بعد طرحها أول أمس السبت 27 يناير.

نانسى عجرم تيجى ننبسط

في أول أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث أنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات واحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.