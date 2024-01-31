عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

باللغة العربية الفصحى.. نانسى عجرم تطرح أغنيتها الجديدة

نانسى عجرم
نانسى عجرم

طرح الفنانة نانسى عجرم أغنيتها الجديدة "عام جديد" والتى تقدمها باللغة العربية الفصحى وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب.

أغنية "عام جديد" التى تغنيها نانسى عجرم هى عباراة عن قصية للشاعر سلطان الضيط وألحان هشام بولس وتوزيع باسم رزق.

وقد قدمت نانسى عجرم أغنيتها الجديدة لأول مرة خلال تواجدها فى برنامج "المعلقة 45" الذى يعرض على قناة الثقافية السعودية.

فى فرنسا مجددا.. سعد لمجرد يثير الجدل بفيديو مع فنانة شهيرة

تعليق ناري من نبيل الحلفاوى بعد خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا

حلقوا شعرهم على الهواء.. خالد سليم يتضامن مع والدته.. وشريف مدكور يدعم مرضى السرطان.. وأسما شريف منير تثير الجدل

إيرادات الأفلام .. منى زكى تهدد نور النبوى.. محمد إمام نمبر 4

نانسى عجرم 

وكشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن نفاد تذاكر حفل الفنانة نانسي عجرم وفرقة ميامي الغنائية، المرتقب على مسرح محمد عبده أرينا يوم 2 فبراير المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-بوستر حفل نانسي عجرم وفرقة ميامي بموسم الرياض معلنة عن بيع التذاكر بالكامل بعد طرحها أول أمس السبت 27 يناير.

نانسى عجرم تيجى ننبسط

في أول أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث أنها تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات واحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

الفنانة نانسى عجرم اللبنانية نانسى عجرم المطربة اللبنانية نانسي عجرم حفل نانسي عجرم نانسي عجرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

أولاد الموظفين بس.. الدستورية تصدر مبدأها فى قضية شغلِ الوظائف العامة

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

بعد خروج المغرب|إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا واتحاد الكرة.. فما السبب

بيان عاجل.. ميليشيات الحوثي تعلن استهداف المدمرة الأمريكية جريفلي في البحر الأحمر

موضوعات متعلقة

فى فرنسا مجددا.. سعد لمجرد يثير الجدل بفيديو مع فنانة شهيرة

منذ عام 2018.. رحلة فيلم أهل الكهف من الأزمات حتى خروجه إلى النور

آسر ياسين يقابل محمود حميدة في موعد مع الماضي

إسلام حسام يتعاقد مع راديو إنرجي على مسلسل برمضان 2024

سميرة محسن: مفيش حاجة اسمها نمبر وان.. وعادل إمام أعطى الفن كثيرا

تعرف على صلة القرابة بين كريم عبد العزيز وسميرة محسن

بعد وفاة ابنه.. عادل الفار يندم على هذا القرار

محمد سليمان يكشف عن تفاصيل التعاون مع كريم عبد العزيز فى الحشاشين

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

آخر فرصة للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

مافيا التنقيب عن الآثار في المطرية.. السجن 7 سنوات عقوبة المتهمين بالقانون

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الحالة الجوية المتقلبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

شاب يتفاجأ برسالة من والدته بعد وفاتها بالسرطان.. ماذا قالت؟

عودة كيروش| اتجاه لإقالة فيتوريا.. ووزير الرياضة يُرحّب بعودة مدرب المنتخب السابق

بجاكيت قصير وبوت طويل.. نور الزاهد تثير ضجة بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

باللغة العربية الفصحى.. نانسى عجرم تطرح أغنيتها الجديدة

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يرقصون بشكل هيستيري .. تعرف على السبب

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ