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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هنا الزاهد تكشف تفاصيل مقابلتها مع أحمد فهمي بعد الطلاق

هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد فهمى

علقت الفنانة هنا الزاهد بعد فترة قصيرة من انفصالها عن أحمد فهمي عن علاقتهما وأول لقاء جمع بينهما بعد الطلاق وذلك خلال لقاء ببرنامج كلاكيت للاعلامية لينة الطهطاوى عبر نجوم إف إم.

وقالت هنا الزاهد : الحياة مش كلها وردي ولا كلها وحشة، ومش لازم أي اثنين يسيبوا بعض يبقى في مشاكل، في ناس مش بيتوفقوا مع بعض والنصيب مش بيكمل، لكن بيبقوا في منتهى الشياكة والاحترام وإحنا كنا أصحاب في الأول، وبينا عشرة كبيرة 5 سنين، وأكيد في بينا كل احترام وهو شخص محترم جدا، ومش حاملة هم إني أشوفه، بالعكس شوفنا بعض في حفل جوي أوردز وسلمنا على بعض عادي، وهو دلوقتي صديق وزميل في نفس المهنة".

وأضافت هنا الزاهد : "الانفصال في الأول حاجة صعبة جدا علشان العشرة، لكن الحياة مكملة ولازم تقفي وتكملي، والحمد لله أنا تمام ومبسوطة وهو مبسوط جدا".

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هنا الزاهد 

وأعلنت الفنانة هنا الزاهد انفصالها رسميا عن الفنان أحمد فهمي.

وكتبت الزاهد عبر إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال رسميا بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

تفاصيل انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي 
قالت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية اليوم، إن خبر انفصال هنا الزاهد و أحمد فهمي، ليس جديداً مؤكدة أن خبر انفصالهم تكرر كثيراً في الأونة الأخيرة.

خبر انفصال هنا الزاهد و أحمد فهمي كان يُكذب دائماً

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن خبر انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي كان يُكذب دائماً، و يتم تجاهله من الطرفين، لافتة إلى أن هناك العديد من الناس رجح أن سبب إخفائهم للخلافات، هو فلمهم  الأخير "مستر إكس".

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