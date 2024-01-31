إيرادات الأفلام.. نور النبوى يصدم منى زكى.. والفيشاوى نمبر 5

شهدت دور العرض السينمائى ، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى "الإسكندراني" و"أبو نسب"، كما تعرض أفلام “ليه تعيشها لوحدك” و"الحريفة" و"عصابة عظيمة" و"أنا وابن خالتى".

وكشف محمود الدفراوى الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس الثلاثاء حيث بلغت قيمتها 3.392.563 جنيه.

فيلم الحريفة

وحقق فيلم "الحريفة" إيرادات بلغت قيمتها 1.632.501 جنيه ليحتل المركز الأول ويحقق إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 36.982.327 وذلك بعد عرضه لمدة 4 أسابيع.

ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم رحلة 404

بينما حقق فيلم “رحلة 404” الذى يقوم ببكولته منى زكى إيرادات بلغت 755.330 حنيه ليحتل المركز الثانى بيننا حقق إجمالى إيرادات بعد أسبوع واحد من عرضه 6.635.512 جنيه.

ويشارك منى زكى فى بطولة الفيلم كل من محمد فراج ومحمد ممدوح وشيرين رضا وتاليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

فيلم أبو نسب

بينما حقق فيلم أبو نسب من بطولة محمد عادل إمام ايرادات بلغت قيمتها 410.413 جنيه ويحتل المركز الثالث ووصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 44.004.413 وذلك فى 6 أسابيع.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

فيلم الإسكندراني

حقق فيلم "الإسكندراني" إيرادات بلغت قيمتها 330.213 جنيها ويحتل المركز الرابع بينما حقق إجمالى إيراداته 21.934.952 وذلك بعد عرضه لمدة 4 أسابيع.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

فيلم عادل مش عادل

بينما حقق فيلم “عادل مش عادل” إيرادات بلغت قيمتها 59.826 جنيه ليحتل المركز الخامس بينما حقق إجمالى إيرادات 644.756 جنيه فى أول أسبوع من عرضه.

فيلم “عادل مش عادل” يقوم ببطولته أحمد الفيشاوى وشيرى عادل.

فيلم شماريخ

وحقق فيلم “شماريخ” ايرادات تصل إلى 53.789 جنيها لياتى فى المركز السادس وحققت الإيرادات الإجمالية للفيلم 27.429.040 وذلك فى 8 أسابيع.

وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

فيلم مقسوم

أما فيلم “مقسوم” الذى تقوم ببطولته ليلى علوى حقق إيرادات بلغت 50.090 جنيه لياتى فى المركز السابع ويحقق إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 1.622.021 جنيه وذلك بعد عرضه للأسبوع الثانى.

والفيلم يقوم ببطولته بجوار ليلى علوى كل من شيرين رضا وسما إبراهيم وسيد رجب وتاليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

فيلم عصابة عظيمة

أما فيلم "عصابة عظيمة" حقق إيرادات بلغت قيمتها 44.184 جنيه ليحتل المركز الثامن ويحقق إجمالى الفيلم 3.558.394 جنيه وذلك فى خمسة أسابيع عرض.

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

فيلم ليلة العيد

أما فيلم “ليلة العيد” حقق المركز التاسع بعد أن بلغت إيراداته 42.459 جنيه وحقق إجمالى إيرادات بعد عرضه فى الاسبوع الاول بلغت قيمتها 499.411 جنيه.

الفيلم بطولة يسرا وسيد رجب وعبير صبرى وريهام عبد الغفور وأحمد خالد صالح ونجلاء بدر وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم الملكة

بينما جاء فيلم “الملكة” فى المركز العاشر حيث حقق إيرادات يومية بلغت قيمتها 6857 جنيه بينما بلغت إيراداته الإجمالية 456.953 جنيه فى أسبوعين عرض.

ويقوم ببكولة الفيلم كل من هالة صدقى وباسم سمرة ورانيا يوسف ودينا وبدرية طلبة وتاليف هشام هلال وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم انا وابن خالتى

كما حقق فيلم "أنا وابن خالتى" إيرادات بلغت قيمتها 4987 جنيه ليحتل المركز الحادى عشر ويصل بذلك إجمالى إيرادات الفيلم 2.144.000 جنيه بعد عرضه لمدة أربعة أسابيع.

الفيلم بطولة سيد رجب، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنى، وعلى لوكا، وإنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

فيلم ليه تعيشها لوحدك

وجاء فى المركز الثانى عشر فيلم "ليه تعيشها لوحدك" حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 1868 جنيه ليحقق بذلك إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 575.091 جنيه بعد عرضه لمدة أربعة أسابيع.

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.