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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تطوير مهارات وبناء قدرات إدارة منظومة تكافؤ الفرص بمركز سقارة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

اعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم ، ينفذ دورة تطوير مهارات و بناء قدرات ادارة منظومة تكافؤ الفرص بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والمجلس القومي للمرأة، ويستفيد منها (28 ) متدرباً . وأشار الى أن الدورة تأتى في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة لدعم و تمكين المرأة و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، خاصة و أن عدد وحداتها العامة والفرعية بالمحافظات يبلغ (277) وحدة ، تعمل على إدماج قضايا المرأة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة ، و دعم دورها المحوري في نهضة المجتمعات وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وتنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تمكين المرأة ورفع كفاءتها وبناء قدراتها.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدورة تهدف الى رفع الوعى بالمشاركة المجتمعية ، وتحقيق التنمية المستدامة ، وكيفية تهيئة الراي العام ، وأهمية الحوار المجتمعي ، ورفع مهارات التواصل والتفاوض ، وكتابة التقارير ، وبناء فريق عمل و بيئة عمل ناجحة ، وزيادة قدرات المتدربين على حل المشكلات ، و تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ، وإدارة التغيير والوقت والذات مشيراً الى أن المحتوى التدريبي سيركز على تنظيم جانب تطبيقي لعرض نتائج مؤشرات تكافؤ الفرص بين العاملين بالوزارة ومناقشة مقترحاتهم لتحسين بيئة العمل.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم تنفيذ الأسبوع الثانى من الدورة التدريبية لبرنامج تحليل مضمون الخطاب السياسى والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام ، مؤكداً ايمانه الكامل بدور الاعلام الهام والمحورى في النهوض بالبلاد ومساعدة الدولة في تحقيق اهدافها التنموية ، ورفع الوعى بما يتم تنفيذه على أرض الواقع ، و قال أن الدورة ستركز على تعريف الخطاب السياسي والإعلامي وكيفية التحليل النقدي له، و العلاقة بين الخطاب والمجتمع و توظيف العلوم السياسية والإعلامية في تحليله ، وإجراءات تنظيم وصنع الخطاب السياسي .

هشام امنة التنمية المحلية سقارة اليوم تكافؤ الفرص

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