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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. بن زايد يعلن تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024.. وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق القمر N ex sat.. ووفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب

صحف الإمارات
صحف الإمارات

رئيس الإمارات يعلن تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024
بعد إصابته بالسرطان.. وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب
بايدن يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي بكارولاينا الجنوبية
وكالة الفضاء المصرية تعلن نجاح إطلاق القمر N ex sat
كوريا الجنوبية تستدعي السفير الروسي بعد انتقادات لتصريحات الرئيس
موجة حارة تجتاح أستراليا وارتفاع مخاطر حرائق الغابات
زلزال قوي يضرب المياه قبالة الساحل الشمالي لبيرو

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي.

محليًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلن تمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وذلك تزامناً مع يوم البيئة الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي، أعلن نجاح إطلاق القمر التجريبي Nexsat-1 اليوم  قبالة سواحل مدينة يانغجيانج بمقاطعة قوانجدونج بجمهورية الصين الشعبية.

عالميًا، قالت صحيفة "البيان"، إن مكتب رئيس ناميبيا أعلن  أن الرئيس حاجي جينجوب توفي في المستشفى في وقت مبكر اليوم الأحد عن 82 عاما بعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان.

كما نقلت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حقق فوزاً سهلاً وبلا مفاجآت في الانتخابات التمهيديّة للحزب الديموقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبية، وفق توقعات بثّتها قنوات تلفزيونية أمريكية، في اختبار انتخابي هو الأوّل له في سعيه إلى الفوز بولاية رئاسيّة ثانية.

ومن صحيفة "الخليج"، استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السبت، السفير الروسي في سيؤول لتقديم شكوى بشأن انتقادات موسكو لأحدث تصريحات أدلى بها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول حول سعي كوريا الشمالية لامتلاك ترسانة نووية.

كما أشارت إلى أن موجة حارة اجتاحت مساحات كبيرة من أستراليا الأحد، وحذرت السلطات من ارتفاع مخاطر حرائق الغابات في موسم حرائق شديد الخطورة بالفعل في ظل ظاهرة النينيو المناخية.

أما صحيفة "الاتحاد" فذكرت أن زلزالًا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب المياه قبالة الساحل الشمالي لبيرو يوم السبت. ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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