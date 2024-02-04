بن جفير يدعو لتهجير الفلسطينيين ويبدي عدم إعجابه بـ بايدن

أعاد وزير الأمن القومي الصهيوني دعاويه لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بحجة أن هذا الأفضل لهم.



وقال الوزير الصهيوني إيتمار بن جفير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك.



أضاف بن جفير بأنه بدل أن يقدم بايدن الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس.

وتابع بن جفير: "لو كان ترامب هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة لكان السلوك الأمريكي مختلفا تماما".



يأتي ذلك فيما وصلت جثامين لـ3 شهداء إلى مجمع ناصر الطبي إثر قصف إسرائيلي متواصل منذ صباح اليوم.