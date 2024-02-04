عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القيعي: وسام أبوعلي قاتل للانضمام للأهلي بعد متابعته في كأس العالم للأندية

صدى البلد

أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالاهلي أنه إذا كان هناك قرار بمدرب أجنبي لمنتخب مصر فالافضل أن يكون هيرفي رينارد أما غير ذلك فلا ويتم التعاقد مع مدرب مصري .

واضاف القيعي في تصريحات لبرنامج الكابتن عبر dmc: أن بطولة كأس العالم للأندية جعلت اللاعب وسام أبوعلي يقاتل للعب للأهلي واستخرج جواز سفر فلسطيني من أجل اللعب للأهلي وكان لديه حماس كبير وعقليته رائعة ويارب ينجح .

وواصل القيعي تصريحاته جمهور الاهلي طموحاته كبيرة ، وموديست كان اختيار كولر والسويسري لم يخطأ في اختياره وتعاقدنا لمدة سنة بسبب سنه وكان سبب في حصد بطولة .

وكشف القيعي أن بداية أزمات وليد ازارو منذ أن قطع الفانلة وخسرنا البطولة الأفريقية وبدأ مستواه في التراجع ، وبادجي كان لديه مشكلة مع موسيماني وطلب رحيله

البطولة الافريقية بطولة كاس العالم للاندية هيرفي رينارد جمهور الأهلي كأس العالم للاندية وسام أبوعلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

ترشيحاتنا

نتنياهو جلب الدمار لنا.. ضجة بإسرائيل بعد هجوم بن جفير على بايدن

سعر الفئة السابعة من بي إم دبليو 2024 بعد الزيادة

بين الأهلي والزمالك.. أمير هشام يكشف كواليس صفقة مصطفى أشرف

الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه اليوم

دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

تعرف على أسعار الذهب اليوم.. وهذه هي قيمة عيار 21


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر من مرض تصاب به النساء بعد الظهر

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

سعر خرافي.. هيفاء وهبي تظهر بملابس مثيرة| شاهد

عمرها 285 سنة.. بيع "ليمونة ناشفة" مقابل مبلغ خيالي| لن تصدق

فيديو

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ