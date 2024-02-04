معرض ديارنا بالأقصر.. الإدارة المركزية بالتضامن تكشف التفاصيل

أكد صبري عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن، أنه خلال الفترة الأخيرة، نجحنا في تنظيم أكثر من 30 معرضا ل "ديارنا"، مشيرا إلى أن تلك المعارض الهدف منها الاهتمام بالحرف اليدوية والتراثية الموجودة في المحافظات.

وقال صبري عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إن معرض ديارنا الأن، يتم إقامته الآن في محافظة الأقصر، على أن ينتهي يوم 8 من الشهر الحالي، بمشاركة أكثر من 100 عارض.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن، أن المنتجات الموجودة في المعرض، هي منتجات حرفية صديقة للبيئة.