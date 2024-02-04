آرسنال وليفربول.. المباراة الأخيرة لكلوب على ملعب الإمارات

يقود المدرب الألماني يورجن كلوب، ليفربول في مواجهة اليوم أمام آرسنال على ملعب "الإمارات" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يتصدر الجدول برصيد 51 نقطة، بينما يحتل آرسنال المركز الثالث.

المباراة الأخيرة لكلوب بعد إعلان رحيله عن الفريق

وتعتبر هذه المباراة العاشرة والأخيرة لكلوب على ملعب آرسنال، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وخسر مثلهما.

تظهر الإحصائيات أن ليفربول قد فاز في 4 من آخر 5 زيارات له لملعب الإمارات، وحقق 4 شباك نظيفة، مسجلاً هدفين أو أكثر في كل مباراة.

وفاز بآخر 4 مباريات له في الدوري الإنجليزي خارج ملعب "آنفيلد"، سجل خلالها 10 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 3 منها.

سيكون لقاء اليوم هو اللقاء رقم 200 في الدوري بين أرسنال وليفربول، وليفربول يتفوق في السجل التاريخي بفوزه في 79 مباراة مقابل 66 فوزًا لأرسنال، بينما انتهت 54 مباراة بالتعادل.