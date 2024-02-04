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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالقرعة.. أسماء الأطباء الفائزين بتأشيرات الحج "التكميلية" لعام 2024

إجراء القرعة
إجراء القرعة

أعلنت اللجنة الاجتماعية داخل نقابة الأطباء، أسماء الأطباء الفائزين بتأشيرات الحج التكميلية المقدمة من وزير الصحة إلى نقابة أطباء مصر (أربع تأشيرات)، أثناء القرعة العلنية التي أقيمت بالنقابة السبت 3 فبراير.

حضر إجراء القرعة د. خالد أمين، الأمين العام المساعد ود. شادي صفوت مقرر اللجنة الاجتماعية والمسؤولية عن رحلات الحج والعمرة ود.أحمد الشيخ مقرر لجنة الإعلام بالإضافة إلى وجود الطبيب شريف حمد زوام أحد الأطباء المتقدمين لرحلة الحج كشاهد على إجراءات القرعة.

وفاز بالتأشيرات كل من:
*الأساسي:-
1- د/ أسماء كامل أحمد
2- د/ أحمد ممدوح أحمد قنديل 
3- د/ نورهان ثروت حامد
4- د/ أحمد محمود علي محمد
*الاحتياطي:-
5- د/ منار زكريا إبراهيم 
6- د/ حسام الدين حمدي محمد
7- د/ فاطمة عادل عبدالله
8- د/ محمود محمد عزت عبد المنصف
9- د/ دينا هاني أحمد
10- د/ فاطمه الزهراء أحمد
11- د/ مروة طارق ابراهيم 
12- د/ فاطمة محمود حواش 
13- د/ محمد رضوان محمد
14- د/ كريم أحمد عبد الفتاح
15- د/ محمود عبد الصبور محمد
16- د/ منى رمضان احمد
17- د/ أحمد حامد زكي زهرة
18- د/ نهى سيد أحمد السيد 
19- د/ صفاء الحسين أحمد
20- د/ مروة صالح محمد صالح
21- د/ شريف حمدي محمد زوام

رابط لمراسم القرعة :  https://www.youtube.com/watch?v=DGWTOi3Uqc8

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