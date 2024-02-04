في أول خطاب رئيسي.. وزير دفاع بريطانيا يتحدث عن الاعتراف بدولة فلسطين

قال وزير دفاع بريطانيا، جرانت شابس، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتطلب ضمانات أمنية لإسرائيل.

أكد شابس لـ فوكس نيوز أنه ليس من مصلحة أحد أن تتطور الأحداث إلى صراع إقليمي؛ داعيا إيران لوقف التصعيد والجميع لضبط النفس.

كرر شابس الموقف البريطاني الذي يسعى إلى حل الدولتين، مما يتطلب الاعتراف بدولة فلسطينية.

أوضح شابس: "سنقوم بالاعتراف بدولة فلسطينية، ولكن هذا يتطلب ضمانات أمنية لإسرائيل أيضا، لذلك يجب أن تكون هذه هي الدولة النهائية".

أضاف: "أريد أن أرى حزب الله اللبناني متوقفا عن هجماته.. وأريد أن أرى هذه الجماعات المسلحة المدعومة من إيران تتوقف، وبالطبع، الأهم من ذلك كله، نريد أن نرى نهاية للصراع في إسرائيل وغزة أيضا، والتي نحتاج من أجلها إلى مجموعة من الشروط المسبقة مثل إطلاق سراح الرهائن، على سبيل المثال".

وشدد على أنه "ليس من مصلحة أحد أن يرى تطور الأحداث هذا كصراع إقليمي. لذلك، بالطبع، نحن ندعو الجميع إلى ضبط النفس".

وتابع وزير دفاع بريطانيا: "لا يمكنك التعدي على الممرات المائية الدولية، وحرية الملاحة، ونحن ندعو إيران إلى التدخل هناك، ولكن أيضا مع هذه الجماعات المسلحة"، مشيرا إلى أن موقفه يتبع تصريحات مشتركة مستمرة بين واشنطن ولندن وحلفائهما.

وبدأت الولايات المتحدة غارات جوية ضد أهداف إيرانية في سوريا والعراق بعد هجوم في الأردن أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية. الولايات المتحدة.

وكشف وزير الدفاع لويد أوستن أن الضربات ضربت 85 هدفا في ستة مواقع في الموجة الأولى.

وفي مقابلته مع فوكس نيوز ديجيتال، قدم شابس تعازيه في وفيات الولايات المتحدة وشدد على أن المملكة المتحدة تريد أن ترى "ضبط النفس" من إيران وخفض التصعيد.

وأشار إلى أن الهجمات المستمرة على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر والهجمات ضد الأفراد والأصول العسكرية الأمريكية على أنها أعمال "غير مقبولة" استمرت طهران في تأييدها.

كما حذر شابس في أول خطاب رئيسي له كوزير للدفاع من أن العالم قد يرى صراعا بين الغرب والدول المتنافسة، بما في ذلك الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران في غضون السنوات الخمس المقبلة، مع استمرار تصاعد التوترات في مختلف المناطق، وخاصة في الشرق الأوسط مؤخرا.