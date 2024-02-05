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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أستاذ بالأزهر يوضح ما وعد الله به السيدة خديجة في الجنة

الجنة
الجنة

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، الأستاذ بجامعة  الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، عندما كان في البيت جالسا، وجاؤه الأمين جبريل، وقال له: من معك في البيت يا محمد؟، فقال: خديجة، فقال له: فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ؛ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَب".

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: "فبلَّغ سيدنا النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، السيدة خديجة، سلام رب العالمين عليها، فردت: وعليك السلام يا رسول الله، وعلى جبريل السلام، ومن الله السلام، وبكت عندما علمت بما أخبرها به سيدنا النبي عن بيتها في الجنة".

وأوضح أن: "سيدنا النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، فقد عمه وخديحة في عام واحد، وكانا من أكثر المحبين له".

أعمال تدخل الجنة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عن 4 أعمال إذا قام بها الإنسان فى الدنيا فإنه يفوز بغرف في الجنة.

واستشهد المجمع، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الكَلاَمَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. رواه الترمذي.

6 طاعات تقودك إلى الجنة اغتنمها لتفوز بالجنة ونعيمها

1) الخشوع في الصلاة.
2) الإعراض عن اللغو.
3) إيتاء الزكاة.
4) حفظ الفرج من الحرام .
5) حفظ الامانات والوفاء بالعهد .
6) المحافظة على الصلوات المفروضة.

الازهر الشريف السيدة خديجة اعمال تدخل الجنة مجمع البحوث الاسلامية الخشوع فى الصلاة

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