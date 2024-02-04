البنك المركزي التركي: استمرار سياسة «التشديد النقدي» لخفض معدل التضخم

أكد فاتح قره هان، رئيس البنك المركزي التركي اليوم، استمرار سياسة "التشديد النقدي" اللازم؛ حتى خفض معدل التضخم إلى مستويات متوافقة مع أهداف البلاد.

وأوضح قره هان، في بيان صادر عن "البنك المركزي التركي"، أنهم يراقبون عن كثب توقعات التضخم وسلوك التسعير، مؤكدا "عدم السماح بأي تدهور في توقعات التضخم".

وأضاف قره هان: "الغرض الرئيسي وأولوياتنا ضمان استقرار الأسعار، وفي هذا الصدد، نواصل جهودنا بحزم مع فريقنا القوي لضمان مكافحة التضخم".

موعد التقرير الأول للتضخم في عام 2024

أشار البيان، إلى أن قره هان، سيعقد يوم الخميس المقبل، أول اجتماع للإعلان عن التقرير الأول للتضخم في عام 2024.

وعين فاتح قره خان أمس الأول الجمعة رئيسا للبنك المركزي، خلفا لحفيظة غاية أركان التي أعلنت استقالتها، إذ كان يشغل منصب نائب رئيس البنك.