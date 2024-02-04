عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي التركي: استمرار سياسة «التشديد النقدي» لخفض معدل التضخم

البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي

أكد فاتح قره هان، رئيس البنك المركزي التركي اليوم، استمرار سياسة "التشديد النقدي" اللازم؛ حتى خفض معدل التضخم إلى مستويات متوافقة مع أهداف البلاد.

وأوضح قره هان، في بيان صادر عن "البنك المركزي التركي"، أنهم يراقبون عن كثب توقعات التضخم وسلوك التسعير، مؤكدا "عدم السماح بأي تدهور في توقعات التضخم".

وأضاف قره هان: "الغرض الرئيسي وأولوياتنا ضمان استقرار الأسعار، وفي هذا الصدد، نواصل جهودنا بحزم مع فريقنا القوي لضمان مكافحة التضخم".

موعد التقرير الأول للتضخم في عام 2024

أشار البيان، إلى أن قره هان، سيعقد يوم الخميس المقبل، أول اجتماع للإعلان عن التقرير الأول للتضخم في عام 2024.

وعين فاتح قره خان أمس الأول الجمعة رئيسا للبنك المركزي، خلفا لحفيظة غاية أركان التي أعلنت استقالتها، إذ كان يشغل منصب نائب رئيس البنك.

البنك المركزي التركي التشديد النقدي معدل التضخم الأسعار التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

التموين: نشهد حركة تصحيح للأسعار.. والجنيه الذهب سينخفض من «27200» إلى «25500»

قوت الغلابة خط أحمر.. كيف تواجه الداخلية حيتان الاحتكار في الأسواق؟

يوسف الحسيني بعد انهيار دولار السوق السوداء: «أنا فعلا شاطر في الاقتصاد»

باحث سياسي: "بلينكن" يبحث خلال جولته بالمنطقة تشكيل قوة عربية وغربية

خبير أمن معلومات يكشف مستقبل الهواتف بعد طرح أبل لـ نظارة «فيجن برو»

4 شهور.. نائب رئيس المخابرات الفلسطينية السابق يكشف تفاصيل هدنة قريبة بـ«غزة»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة صديقها.. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد خروجه من المستشفى.. فيديو

توب لامع.. نور الزاهد تثير الجدل بملابسها| شاهد

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

فيديو

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ