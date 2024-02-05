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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رمضان لكل العيلة | مبادرة جديدة لـ الرعاية الصحية

صدى البلد

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع قيادات ومدراء الإدارات المختلفة في الهيئة لمتابعة سير العمل ومناقشة آخر مستجداته، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وناقش الاجتماع، تعزيز خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمواطنين في محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية الست "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، بالإضافة إلى تسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في تلك المحافظات بالمنازل.

وفي ذات السياق، تابع الدكتور أحمد السبكي، استعدادات الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك توافر الأرصدة الكافية والمخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، والمبادرات الصحية والتوعوية للمرضى.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، بإطلاق النسخة الثالثة من مبادرة هيئة الرعاية "رمضان بصحة لكل العيلة" للمتابعة الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان المبارك،وتسليمهم الأدوية بالمنازل، بهدف تعزيز الصحة العامة وتسهيل وصول المواطنين للخدمات الصحية في محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية سالِفة الذِكر.

وشدد الدكتور أحمد السبكى، على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين بما يشكل ركيزة أساسية لجميع محاور عمل الهيئة، مؤكدًا أن تحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين هو الهدف الأسمى للهيئة، والافع الأساسي لتقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة والفعالية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، مؤكدًا التزام الهيئة بتحسين تجربة الرعاية الصحية للمواطنين، والسعي لتحقيق تواصل أفضل مع المرضى من خلال توظيف حلول متطورة ومبتكرة، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع المجتمع، حيث يسعى قطاع الرعاية الصحية إلى فهم احتياجات الناس والاستماع إلى أفكارهم وآرائهم لتعزيز الخدمات الصحية المرتكزة حول المريض وتلبية احتياجات وتطلعاته نحو الحصول على أفضل خدمة ورعاية صحية متواكبة مع أحدث التطورات والمعايير العالمية.

الصحية الصحة والسكان قيادات العمل خدمات الرعاية الصحية

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