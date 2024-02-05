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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بعد نجاح ورشها الفنية والثقافية.. مجلة نور تجذب أعدادًا كبيرة من الأطفال بجناح الأزهر

مجلة نور
مجلة نور

نجحت مجلة نور للأطفال التي تصدرها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، خلال مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 بركن الطفل بجناح الأزهر الشريف، في جذب أعداد كبيرة من قِبَل الأطفال خلال فترة المعرض يناير وفبراير من هذا العام، حيث توافد الأطفال وذووهم إلى جناح الأزهر ليرسموا البهجة على وجوههم، ويشاركوا في العروض الفنية، والأنشطة الثقافية والتعليمية وورش العمل؛ وذلك بهدف تنمية المهارات، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، ودعم فلسطين، والاهتمام بالبيئة، وتعزيز قدرات الإبداع والابتكار.

 مجلة نور تجذب أعدادًا كبيرة من الأطفال بجناح الأزهر

واصلت مجلة نور تقديم العديد من الورش التعليمية والتربوية والترفيهية الفنية خلال مشاركتها بالمعرض لهذا العام بركن الطفل، فضلا عن تشجيع الأطفال لتنفيذ الأعمال الفنية واكتشاف مواهبهم، وتحفيز خيالهم وتنمية الحس الفني والإبداعي لديهم، وعملت على ترسيخ القيم والمبادئ لديهم من خلال ورش التوعية، وورش الحكي التي توصل للأطفال القيم والأسس التربوية السليمة  من خلال حكي قصة ممتعة.
شملت الورش خلال المعرض ورش عمل بالتعاون مع مبادرة شجرها "يلا بينا نزرع رصاصي والا أخضر - الزراعة ومكافحة الآفات " وورش حكي للكاتب والشاعر عبد المنعم حسين، وورش حكي لنانيس خطاب والكاتب عبده الزراع والكاتبة هجرة الصاوي، والكاتب محمد علي والحكاوتية أريج زرد.

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كما تم تقديم عروض فنية تناقش مواضيع هامة لوجدان الأطفال قدمتها هبة حشيش، كما قدمت أسماء عبد السلام، ورشة صلصال للأطفال وأعمال فنية تقوم على إعادة التدوير وكيفية الاستفادة من الخامات المختلفة، كما تضمنت الورش ورشة الحساب الذهني وألغاز السودوكو التي تصنع السعادة ومتعة التعلم، وكذلك قدمت ياسمين علام ورشة علوم للأطفال ركزت فيها على إعطاء جرعة علمية مبسطة من خلال تجارب وشرح على المجسمات لأعضاء جسم الإنسان، وقدم ورشة التجارب الفيزيائية الأستاذ محمد خليل، وقدم ورشة المفاهيم الدينية الشيخ خليل أمين، فضلا عن تقديم حلقات من مسلسلات ونور وبوابة التاريخ، نور في قرية الطيبين، في سينما نور خلال المعرض.

الأزهر جناح الأزهر مجلة نور المنظمة العالمية لخريجي الازهر مجلة نور للأطفال معرض القاهرة الدولي للكتاب

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