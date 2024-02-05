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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اليوم.. القضية الفلسطينية قصة شعب ومسؤولية أمة بجناح الأزهر في معرض الكتاب

جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يعقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية بعنوان، " القضية الفلسطينية قصة شعب ومسؤولية أمة"، بحضور  الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية، والدكتور أحمد هويدي، أستاذ الدراسات اليهودية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور الحسيني حماد، مدرس التاريخ المعاصر بجامعة الأزهر، ويدير الندوة الدكتور أسامة رسلان، المشرف على وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر باللغات الأجنبية.

القضية الفلسطينية قصة شعب ومسؤولية أمة بمعرض الكتاب

ويعقد  جناح الأزهر  الشريف ندوة " قضايا الواقع المعاصر ودور الأزهر"، بحضور الشاعر علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية، والأستاذ الدكتور حسن الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء السابق، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، والكاتب الصحفي أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، ويدير الندوة الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر.

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ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

الأزهر جناح الأزهر معرض القاهرة الدولي للكتاب القضية الفلسطينية معرض الكتاب

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