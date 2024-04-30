بفستان أنيق.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها في جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت لقاء الخميسي، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الفوشيا.

كما اختارت لقاء الخميسي، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة، وتسريحة شعر بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.





وتتميز لقاء الخميسي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد لقاء الخميسي، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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