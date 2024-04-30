إطلالات غريبة.. غادة عبد الرازق تحصل على جائرة رمز الأناقة

شاركت غادة عبد الرازق في حفل Emi Gala الذي أقام مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت على جائرة رمز الأناقة، وقد ظهرت في فعاليات الحفل بإطلالت غريبة ومحتشمة.

تفاصيل إطلالات غادة عبد الرازق في حفل الEmi Gala بالأمارات

وارتدت غادة عبد الرازق إطلالتين خلال الحفل من تصميم ستيفان رولاند، وكان التصميمان لكل فستان طويل وواسع وبأكمام طويلة.

في الظهور الأول ارتدت غادة عبد الرازق على السجادة الحمراء فستان أزرق ملكي بطباعة ذهبية عليه، وتزينت بأقراط ذهبية طويلة، ولملمت شعرها للخلف مع إضافة لمعة ذهبية على شعرها من الجانبين، ومكياج عيون ثقيل.

وفي الإطلالة الثانية، بنفس تسريحة الشعر والمكياج، ولكنها ارتدت عباءة طويلة وباكمام طويلة باللون البني، وقامت بإختيار اكسسوار لافتة فقد اختارت اقراط طويلة معلق بين الأذنين باللون الاسود.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق