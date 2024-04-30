عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

إطلالات غريبة.. غادة عبد الرازق تحصل على جائرة رمز الأناقة

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

شاركت غادة عبد الرازق في حفل Emi Gala الذي أقام مؤخرا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحصلت على جائرة رمز الأناقة، وقد ظهرت في فعاليات الحفل بإطلالت غريبة ومحتشمة.

 

تفاصيل إطلالات غادة عبد الرازق في حفل الEmi Gala بالأمارات

 

 

وارتدت غادة عبد الرازق إطلالتين خلال الحفل من تصميم ستيفان رولاند، وكان التصميمان لكل فستان طويل وواسع وبأكمام طويلة.

 

بإطلالة ساحرة.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

أسيل عمران بإطلالة عفوية على إنستجرام| شاهد

 

في الظهور الأول ارتدت غادة عبد الرازق على السجادة الحمراء فستان أزرق ملكي بطباعة ذهبية عليه، وتزينت بأقراط ذهبية طويلة، ولملمت شعرها للخلف مع إضافة لمعة ذهبية على شعرها من الجانبين، ومكياج عيون ثقيل.

 

وفي الإطلالة الثانية، بنفس تسريحة الشعر والمكياج، ولكنها ارتدت عباءة طويلة وباكمام طويلة باللون البني، وقامت بإختيار اكسسوار لافتة فقد اختارت اقراط طويلة معلق بين الأذنين باللون الاسود.

 

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة غادة عبد الرازق اطلالات غادة عبد الرازق Emi Gala النجمة غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

انخفاض 40%.. اعرف أسعار البيض والدواجن اليوم بعد المبادرة الحكومية

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

موضوعات متعلقة

هوس طفل لتربية أخطبوط تحول إلى مفاجأة لم يتوقعها أحد.. شاهد ما حدث

خطوة بخطوة.. طريقة عمل كرات الدجاج التايلندية

الوسواس القهري| أعراض المرض وطرق التعامل معه

ماركة شهيرة.. سعر فستان بلقيس فتحي يقترب من ربع مليون جنيه

خطوة بخطوة.. طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس

خطوة تحمي طفلك من خطر متلازمة موت الرضع.. إتبعيها في أول 6 شهور

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لجفاف العين من غيرهم.. فهل أنت منهم؟

إفطار يحمي من مرض خطير.. طريقة عمل أومليت البيض بالسبانخ

ترشيحاتنا

نتنياهو : اجتياح رفح قائم بغض النظر عن اتفاق الرهائن مع حماس

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة

وزير الدفاع الأمريكي: نعارض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

مدبولي: نأمل في تعزيز مستويات التبادل التجاري بين مصر والبوسنة والهرسك

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتفاق الرهائن ومعبر جديد سيفتح في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات غريبة.. غادة عبد الرازق تحصل على جائرة رمز الأناقة

بفستان أنيق.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها في جلسة تصوير جديدة

كولر يفاجئ موهوب الأهلي .. وقرار صادم من الخطيب قبل نهائي أبطال أفريقيا

هوس طفل لتربية أخطبوط تحول إلى مفاجأة لم يتوقعها أحد.. شاهد ما حدث

فيديو

أحمد السقا يروج لفيلم السرب قبل عرضه غدا

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

اﻟﻤﺰﻳﺪ