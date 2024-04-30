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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

روحانيات الإنشاد في معهد الموسيقى العربية

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 3 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية .

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‏يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الروحانية التى وضعها كبار المؤلفين منها موكب النور ، التعطيرة ، البردة الشريفة ، ألفين صلاة على النبي ، خليك مع الله ، النبى عربى ، يا ختام الأنبياء ، إلهى ما أعظمك ، إروي لى ، على باب سيدنا النبى ، لأجل النبى ، طالما أشكو غرامى ، يا رسول الله أجرنا  ، أسماء الله الحسنى وغيرها .. أداء بلال مختار ، أحمد حسن ، أشرف زيدان ، سماح عباس ، محمد نشأت ، محمد الجزار وطه حسين  .

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا فى مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

الإبتهالات الدينية الأوبرا المصرية التراث الغنائي الإنشاد الديني الثقافة المصرية

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