وفاء عامر تكشف سبب مشاركتها في مسلسل حق عرب رمضان 2024| خاص

أكدت الفنانة وفاء عامر، أن فريق العمل في مسلسل "حق عرب" كان على قدر كبير من الأصالة، وظهرت عليهم روح الفريق، وهو ما ساهم في النجاح الكبير الذي تحقق في المسلسل.

وقالت الفنانة وفاء عامر في تصريحات خاصة إلى “صدي البلد” إن سبب موافقتها على تجسيد شخصية صباح الجياش في "حق عرب"، هو تواجد اسم أحمد العوضي في المسلسل، متابعة: “أنا حبيت العمل مع العوضي لأنه كان بدأ التمثيل معانا في مسلسل الدالي مع الفنان الراحل نور الشريف، وكل عوامل المسلسل تؤدي للنجاح”.

و تابعت أنها كانت متوقعة تحقيق النجاح و التريند لمسلسل حق عرب، معلقة “فرحانة للنجم احمد العوضي لنجاح المسلسل جدا”.



مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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