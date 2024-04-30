محسن محيي الدين: مسلسل المداح يظهر مداخل الشيطان المتجسد في صورة إنسان

تحدث الفنان محسن محيي الدين عن مشاركته في مسلسل المداح الموسم الرابع، حيث قدم دور الشيخ خضر الذي ساعد الشيخ صابر المداح في الوصول للكنز.

وقال محسن محيي الدين خلال استضافته في برنامج أنا وهو وهي، الذي تقدمه الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين عبر قناة صدى البلد: "مسلسل المداح له تأثير على الجمهور على مدار أربع سنوات".

واستكمل الفنان كلامه عن مضمون الجزء الرابع من مسلسل المداح، وقال: "المسلسل قيمته كبيرة لأنه يظهر مداخل الشيطان المتجسد في صورة إنسان، كما أنه يعطي علامة وجود المسيح الدجال وكيف يكون له أتباع سواء من شياطين الإنس أو الجن".

