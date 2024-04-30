أعلى عدد واعظات عالميا.. وزير الأوقاف يشيد بعهد الرئيس السيسي لتمكين المرأة

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللقاء التحضيري بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الثلاثاء 30/ 4/ 2024م بحضور أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وجمع من الإعلاميين والصحفيين، وجمع من واعظات الأوقاف.

وفي كلمته أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالتمكين للمرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه ولأول مرة يتم تكريم 6 سيدات بالأوقاف في عهده، حصلن على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى منهن واعظتان معتمدتان..

وأوضح وزير الأوقاف، أن السيدات، هن: الدكتورة مها محمد فريد عقل - مدير مستشفى الدعاة، مرفت شرف الدين عبد العزيز - مساعد وزير الأوقاف للشئون المالية والإدارية (سابقًا)، والمهندسة/ نهاد محمد سامي حتاتة - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير (سابقًا)، والدكتورة/ جنية محمود محمد عبد الرحمن - رئيس الإدارة المركزية لشئون الرعاية الطبية بمستشفى الدعاة (سابقًا)، والواعظة/ يمنى محمد أبو النصر مقدم - واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف، والواعظة/ وفاء عبد السلام عبد السلام - واعظة معتمدة بوزارة الأوقاف.

كما أكد وزير الأوقاف أن الوزارة حققت أكبر حركة تمكين للمرأة في عهد الرئي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تبوأت سبع عشرة سيدة مواقع قيادية ما بين وكيل وزارة أو مدير عام، أربع منهن حصلن درجة الدكتوراة، وهن: الدكتورة مها عقل - مدير مستشفى الدعاة، رندا صلاح محمود دسوقي - رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، سمر إبراهيم محمود عالي - رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة/ ألفت السيد أحمد عبد البصير - مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، والدكتورة/ مروة فرحات عفيفي السيد - مدير عام البر، والطبيبة/ أحلام جابر إمام خليل - مدير عام الشئون الطبية بمستشفى الدعاة، / سوزان سمير جمعة - مدير عام الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، والمهندسة/ نهله علي إسماعيل عمر - مدير عام نظم التطبيقات والدعم الفني، / هبة أحمد بيومي إبراهيم - مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، / سلوى عبد الغني عبد الباقي - مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، / حنان جاب الله عبد العزيز - مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، / هبة عرفة محمد عرفة - مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، / روض زكريا محفوظ عثمان - مدير عام الإدارة العامة للأملاك، والمهندسة/ محروسة إبراهيم عبد الجليل - مدير عام التطوير المؤسسي، / رانيا محمد عبد الفتاح - مدير عام الفتوى والعقود بهيئة الأوقاف المصرية، والدكتورة/ هدى حميد معوض - مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، / عبير سيد زكي - مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد أنه لا يوجد في أي دولة في العالم عدد الواعظات الذي لدى مصر أو يقاربه، لا اللاتي في الأزهر وحدهن ولا اللاتي في الأوقاف وحدهن، وأن لدينا كنزًا كبيرًا جدًا علينا أن نلقى الضوء عليه، فهدفنا تعظيم النماذج الناجحة والمتميزة، حيث بلغ عدد الواعظات المعينات لدى وزارة الأوقاف 52 واعظة معينة، وبلغ عدد الواعظات المعتمدات 639 واعظة معتمدة، منهن 38 أستاذة جامعية، و 42 حاصلة على الدكتوراة من غير عضوات هيئة التدريس، و 31 حاصلة على الماجستير من غير عضوات هيئة التدريس، إضافة إلى أن بينهن طبيبات ومهندسات ومعلمات لغة إنجليزية، كما أن الكثير منهن خريجات المراكز الإسلامية، بالإضافة إلى حصول 70 منهن على الدورة المتكاملة ومدتها 6 أشهر بأكاديمية الأوقاف الدولية، وحصول 127 منهن على دورة أكاديمية ناصر، و30 منهن حصلن على دورة رائدات فكر، و60 واعظة منهن حصلن على دورات المهارات الإعلامية، وبالإضافة إلى مشاركتهن في المؤتمرات الدولية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدورات الدولية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية، ومشاركتهن في القافلة الدعوية بدولة السودان، ومرافقتهن لبعثات الحج؛ لتوعية السيدات بمناسك الحج.

كما أكد أن مؤتمر الواعظات هو الأول من نوعه وطنيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا، وينعقد في ضوء رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة، فلا يوجد في أي دولة في العالم عدد الواعظات الذي لدى مصر أو يقاربه، لا اللاتي في الأزهر وحدهن ولا اللاتي في الأوقاف وحدهن، فما بالكم بهن مجتمعات، وهو شيء نفخر به، فكما نفخر بقرائنا العظام الذين بلغت أصواتهم الآفاق، نفخر بأداء هؤلاء الواعظات المتميزات، فبعد أن أصبح عدد الواعظات المعتمدات 639 واعظة معتمدة ، والمعينات 52 واعظة معينة، يمكن لنا أن ننطلق بهذا المؤتمر الأول من نوعه إلى آفاق أوسع، حيث ينعقد المؤتمر الأول للواعظات بعنوان: "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع" يوم الأحد القادم 5 مايو بأكاديمية الأوقاف الدولية، ويناقش عددًا من القضايا من خلال ورش العمل التالية:

الورشة الأولى: ورشة الدعوة الإلكترونية.

الورشة الثانية: تطوير لقاء الطفل والبرنامج الثقافي للطفل.

الورشة الثالثة: تطوير القوافل الدعوية للواعظات.

الورشة الرابعة: دور الواعظات في خدمة المجتمع.

الورشة الخامسة: المقارئ القرآنية.

الورشة السادسة: الوسائل الدعوية.