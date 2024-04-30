كاثيميريني: فرقاطة يونانية تتجه إلى البحر الأحمر لمواجهة "مسيرات الحوثي"

أفادت صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بأن الفرقاطة "بسارا"، التي ستحل محل الفرقاطة اليونانية "هيدرا" في البحر الأحمر في نهاية شهر مايو المقبل، سيتم تجهيزها بنظام جديد أكثر قوة مضاد للطائرات بدون طيار.

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الإلكتروني الجديد للتعامل مع الطائرات بدون طيار سيكون له قوة أكبر، وبالتالي نطاق أكبر للتدخل في اتصالات الطائرة بدون طيار مع مشغلها.

وقالت مصادر عسكرية رفيعة لصحيفة كاثيميريني، إن نظام هيدرا المضاد للطائرات بدون طيار، الموجود في البحر الأحمر منذ بداية مارس كجزء من مهمة أسبيدس البحرية للاتحاد الأوروبي، يصل مداه إلى حوالي 5 أميال بحرية، وهو ما يعادل مدى مدافع القوس 127 ملم.

وقد استخدمت الهيدرا بالفعل بنادقها لإسقاط طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين.

سيسمح نشر Psara باختبار النظام الجديد عمليًا ومن الناحية النظرية، يمكنها إرباك الطائرة بدون طيار قبل أن تدخل نطاق مدافع السفينة.

وإذا تبين أن نظام "القتل الناعم" هذا يعزز قدرات الردع للفرقاطة، فسيتم تثبيته في سفن بحرية أخرى.