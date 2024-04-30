دعاء أعظم أم في الوجود لابنها.. تعرف عليه

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خير دعاء دعت به أم لأبنها فصار للكون مسرى الشمس فى الآفاق، وهو دعاء أعظم أم فى الوجود، وهى السيدة آمنة لابنها سيد الخلق.

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الاثنين، أن أم سيدنا النبي دعت وقالت: "بارك فيك الله من غلام يا ابن الذي من حومة الحمام، نجا بعون الملك المنعام، فودى غداة الضرب بالسهام بمائة من إبل سوام.، إن صح ما أبصرت في المنام، فأنت مبعوث إلى الأنام، من عند ذي الجلال والإكرام، تبعث في الحل وفي الإحرام، تبعث بالتحقيق والإسلام، دين أبيك البر إبراهام، فالله أنهاك عن الأصنام أن لا تواليها مع الأقوام".

وتابع : "هى أعظم أم وبها إمام الأنبياء، تشرف، وهو الذى تشرفت به الثقلان".

