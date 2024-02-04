أهم الأخبار: ضربة قاسية لتجار الدولار.. درجات الحرارة صفر في هذه الأماكن.. وضربات جوية أمريكية على الحوثيين

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

احترس درجة الحرارة تحت الصفر.. وأمطار خفيفة في هذه المحافظات



ضربة قاسية لتجار الدولار.. وبشرى للمصريين



إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن رحيل فيتوريا



عايز يتساوى بزيزو.. تفاصيل خطة الزمالك لخطف رمضان صبحي



محمد رياض لـ صدى البلد: أعود للصعيدي بعد غياب وأتمنى يعجب المشاهدين



رابط نتيجة الفضل الدراسي الأول بجامعة عين شمس



لميس الحديدي: اقتربنا جدا من اتفاق مع صندوق النقد



أمريكا وبريطانيا تنفذان ضربات على 36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا باليمن

