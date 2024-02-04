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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احترس درجة الحرارة تحت الصفر.. وأمطار خفيفة في هذه المحافظات

الطقس اليوم - أرشيفية
الطقس اليوم - أرشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الأحد، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد .

 سقوط أمطار


أفادت هيئة الأرصاد في نشرتها، بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتوقعت بفرص سقوط أمطار خفيفة مساءاً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة بالقاهرة 


نوهت هيئة الأرصاد، عن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من 6 – 7 درجة مئوية.

ثلوج 


أشارت نشرة هيئة الأرصاد ، إلى فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.
وسيشهد ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر بالبحر المتوسط ، و 1.5 إلى 2 متر بالبحر الأحمر ، واصفا أنه بتلك الحالة يكون في مرحلة المتوسط.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم 


وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون العظمى بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة و الصغرى 10 درجات ، والعظمى بالسواحل الشمالية الغربية 18 درجة و الصغرى 10 ، والعظمى بالسواحل الشمالية الشرقية 18 و الصغرى 9 .
وعن درجات الحرارة المتوقعة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر للعظمى 22 و الصغرى 14 ، والعظمى بشمال الصعيد 18 و الصغرى 5 ، و العظمى بجنوب الصعيد 21 والصغرى 8.


نصائح مهمة من الأرصاد لقائدي المركبات :
تفقد حالة الإطارات.
التأكد من فاعلية مساحات الزجاج.
التركيز وعدم الانشغال عن الطريق.
خفف السرعة فكلما كانت السرعة أقل سهل السيطرة على السيارة.
حافظ على مسافة بينك وبين السيارة أمامك لتفادى الاصطدام بها.
وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
العاصمة الإدارية 18 9
6 أكتوبر 18 8
بنهــــا 18 9
دمنهور 18 9
وادي النطرون 17 8
كفر الشيخ 17 9
المنصورة 17 9
الزقازيق 18 10
شبين الكوم 18 9
طنطا 17 9
دمياط 18 10
بورسعيد 18 10
الإسماعيلية 19 8
السويس 19 8
العريش 18 7
رفح 17 8
رأس سدر 19 8
نخل 16 2
كاترين 12 1-
الطور 19 9
طابا 17 8
شرم الشيخ 22 14
الإسكندرية 18 10
العلمين الجديدة 17 9
مطروح 18 10
السلوم 17 9
سيوة 18 5
رأس غارب 20 12
الغردقة 21 11
سفاجا 20 11
مرسى علم 22 12
شلاتين 24 14
حلايب 22 12
أبو رماد 24 13
رأس حدربة 23 15
الفيوم 18 6
بني سويف 18 5
المنيا 18 4
أسيوط 18 5
سوهاج 19 5
قنا 21 7
الأقصر 21 6
أسوان 21 8
الوادي الجديد 19 5
أبوسمبل 20 8

 

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