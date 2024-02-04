أمريكا وبريطانيا تنفذان ضربات على 36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا باليمن

بيان مشترك..

أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم، بيانًا مشتركًا قالتا فيه إنهما نفذتا ضربات على 36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا باليمن.

من جانب آخر، قال مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة شنت ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، بما في ذلك ضربات جوية، على نحو 30 هدفاً في 10 مواقع على الأقل.

وأفاد أحد المسؤولين بأن الأهداف تشمل مراكز القيادة والسيطرة، ومنشأة لتخزين الأسلحة تحت الأرض، بالإضافة إلى أسلحة أخرى يستخدمها الحوثيون لاستهداف ممرات الشحن الدولية.

تأتي الضربات على الأهداف بعد يوم واحد من الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، رداً على هجوم بطائرة مسيرة قتلت 3 جنود أميركيين على الحدود السورية الأردنية.

وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأميركية إنها ضربت 6 صواريخ كروز تابعة للحوثيين في اليمن.