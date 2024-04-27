السعودية.. وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود



أكد الديوان الملكي السعودي أن صلاة الجنازة علي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبد العزيز تكون بعد صلاة عصر اليوم في جامع الإمام التركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وكان الديوان الملكي السعودي بالأمس نعي وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز.

وفي وقت سابق اعلن الديوان الملكي وفاة الأمير تركي يوم حيث اديت صلاة الجنازة في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة ‎الرياض.

وكان الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ادي ، صلاة الميت على الأميرة هيا بنت سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة معه، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، و الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، و الأمير سعد بن محمد بن سعود بن فرحان، و الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن فرحان، و الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر، و الأمير خالد بن سعود بن مشاري، و الأمير عبدالمحسن بن سعود بن مشاري، و الأمير خالد عبدالله بن مشاري، و الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد بن مشاري، و الأمير خالد بن سعود بن محمد بن مقرن آل مشاري، وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.