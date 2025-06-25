يعالج أمراضا عديدة أبرزها الحصوات.. اكتشف فوائد قشر الليمون

يعد قشر الليمون من أرخص المواد المتوفرة في أى منزل وله استخدامات متعددة.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نكشف فائدة استخدام قشر الليمون.



يعزز صحة القلب



قشور الليمون غنية بفيتامين سي، حوالي 31 ملغ، أي ما يعادل 51% من احتياجاتك اليومية منه.

وقد أظهرت الدراسات أن تناول الفواكه والخضراوات الغنية بفيتامين سي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

محملة بمضادات الأكسدة



قشور الليمون مصدرٌ غنيٌّ بمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين سي ومادة د-ليمونين، التي تُساعد الجسم على مكافحة الجذور الحرة وتلف الخلايا.

وقد رُبط الاستهلاك المنتظم لمضادات الأكسدة، مثل د-ليمونين، في دراساتٍ بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب و يُقاوم الإجهاد التأكسدي ، المرتبط بتلف الأنسجة وتسريع الشيخوخة .



يعزز المناعة



بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، يمكن لقشر الليمون أن يعزز جهاز المناعة لديك ويقوي قدرته على مكافحة العدوى والأمراض.

يحسن الهضم

لطالما استُخدم قشر الليمون كمساعد على الهضم، فهو غني بالبكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان تساعد على منع الإمساك وعسر الهضم ، وتُعزز إنتاج العصارة الصفراوية.

يعالج حصوات المرارة

تشير الدراسات إلى أن قشر الليمون قد يساعد في علاج حصوات المرارة و مُذيب للكوليسترول وقد يكون بديلاً فعالاً للجراحة.

صحة الفم



يحتوي قشر الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على منع نمو البكتيريا التي يمكن أن تسبب تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

يعالج الالتهابات

البكتيرية والفطرية

تشير الدراسات إلى أن تناول شاي قشر الليمون يمكن أن يقي من نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الأذن والتهابات المسالك البولية ، وذلك بفضل خصائصه المضادة للميكروبات كما يُبطئ قشر الليمون نمو الفطريات والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ورغم هذه النتائج الواعدة، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث للوصول إلى استنتاجات قاطعة.

