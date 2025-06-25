بينهم نجل ميدو.. كواليس اصطحاب 3 قُصّر إلى قسم الشرطة بسبب المرسيدس

كواليس وتفاصيل مثيرة عن واقعة ضبط نجل أحمد حسام ميدو، مع 2 من أصدقائه، داخل سيارة مرسيدس على أحد الطرق؛ لقيادة أحدهم سيارة مرسيدس دون رخصة.

القصة الكاملة لضبط 3 قُصَّر بينهم نجل أحمد حسام ميدو

الواقعة بدأت حينما خرج الأصدقاء الثلاثة، نجل أحمد حسام ميدو وفتاة بالغة من العمر 15 عاما، وشاب آخر بالغ من العمر 15 عاما، بـ سيارة مرسيدس، سويَّا، قادها أحدهم على أحدى الطرق.

أحد أكمنة الشرطة على الطريق كان متوفقا لرصد المخالفين وقائدي السيارات المخالفة، واشتبه في السيارة؛ كون سائقها صغيرا في السن، فتم استيقاف الثلاثة داخل الكمين.

وبعد أن استوقف ضباط الكمين، السيارة، تبين أنها مرسيدس، وبفحص من بداخلها؛ تبين أنهم شابين وفتاة، جميعهم قُصَّر تحت السن.

وأفاد فحص من بالسيارة أن قائدها لا يحمل رخصة قيادة، وهو تحت السن أيضا، فتم اصطحابهم إلى قسم الشرطة.

وداخل قسم الشرطة تم تحرير مذكرة لقائد السيارة بـ"قيادة مركبة دون تراخيص"، ثم تم تسليم الثلاثة إلى ذويهم، والذي كان من بينهم “أحمد حسام ميدو” الذي حضر وتسلم نجله.

وحررت أجهزة الأمن المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما تم حجز السيارة، وإخطار النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.