إخماد حريق بأشجار ومخلفات في أرض فضاء بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق اندلع في مجموعة من الأشجار بأرض المحلج الواقعة خلف مجلس مدينة المحلة الكبرى دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

إخماد نيران حريق هائل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية إخطارا من غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق بمجموعة من الأشجار والمخلفات بأرض المحلج.

تحرك أمني عاجل

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية مدعومة بـ سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلي محل البلاغ وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه من قبل رجال الإطفاء بمساعدة الأهالي دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح.

إخماد نيران الحريق

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة ومعرفة سبب الحريق وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.