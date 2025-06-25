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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيطرة على حريق بمخزن للبلاستيك والخردة بالخانكة

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن للبلاستيك والخردة بمنطقة أرض التين بأبو زعبل، دائرة مركز شرطة الخانكة، دون وقوع خسائر بشرية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق في مخزن للبلاستيك والخُردة بمنطقة أرض التين، دائرة مركز الخانكة.
وعلى الفور  انتقل إلى موقع الحريق الدكتور محمد ليلة، رئيس مدينة الخانكة، ونائبه إبراهيم سعيد السيد، وخميس فارس، فني الإشغالات، برفقة سيارتي إطفاء. وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وتبين من المعاينة أن المخزن مقام بشكل عشوائي على مساحة 400 متر مربع، ولم تُسجل أي خسائر بشرية وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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