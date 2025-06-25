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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وعي أنقذ وطن .. وجيش حماه..مجمع إعلام القليوبية يحتفل بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو .. صور

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
إبراهيم الهواري

نظم مجمع إعلام القليوبية التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات وبالتعاون مع نقابة التجاريين بالقليوبية احتفالية وطنية كبرى لإحياء الذكري الـثانية عشر لثورة الــ ٣٠ من يونيو تحت عنوان " ثورة ٣٠ يونيو وعي أنقذ وطن .. وجيش حماه " وذلك تحت رعاية الدكتور الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.


وبحضور ومشاركة كلاً من : الدكتورة إيمان ريان  نائب محافظ القليوبية والعميد أ . ح حسام الدين عطوه المستشار العسكري لمحافظة القليوبية والدكتور أحمد يحيي مجلي رئيس قطاع الإعلام الداخلي وفضيلة الشيخ الدكتور ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية والقمص أوغسطينوس حلمي ممثلا عن نيافة الأنبا مرقس - مطران شبرا الخيمة وتوابعها و الدكتور وليد الفرماوي  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية و المحاسب  حافظ موسى نقيب التجاريين بالقليوبيةو عمرو حسن مدير الإدارة العامة لإعلام القليوبية.


واستهلت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة قرآنية ثم بدأت الفاعلية بكلمة ترحيبية من ريم حسين عبد الخالق  مدير مجمع إعلام القليوبية رحبت بجميع الحضور والقيادات التنفيذية والجهات المشاركة والسواعد التي عملت في صمت ليخرج هذا اللقاء بهذه الصورة المشرفة .


وأكد الدكتور أحمد يحيى في كلمته أن هذه الفعاليات ليست مجرد احتفاء بذكرى بل هي تجديد للعهد مع الوطن واستدعاء دائم لقيمة الوعي الوطني الذي كان السلاح الحقيقي في معركة 30 يونيو ، وسيبقى درعنا في مواجهة التحديات الراهنة سواء على المستوى الأمني أو الفكري أو الاقتصادي ، مشيرا إلى أن هذه الذكرى حافزًا للأجيال القادمة على التمسك بالوطن والدفاع عن قيمة العمل من أجل مستقبله.


كما تحدث  العميد أ . ح حسام الدين عطوه مقدما التحية إلى جميع أطياف الشعب المصري بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو فهي ليست مجرد لحظة في التاريخ بل شهادة عل. وعي شعب أبى الخضوع واختار الحياة بحرية وكرامة .
كما قام بتوجيه التحية لجميع أرواح شهدائنا الأبرار الذين جاءوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن . 


وفى كلمتها أشارت الدكتورة إيمان ريان  إلى أن هذه الثورة المجيدة تعبيرًا صادقًا عن وعي وطني متجذر في وجدان المصريين، ورفضًا قاطعًا لمحاولات اختطاف الدولة، وتشويه مؤسساتها، والنيل من ثوابتها الراسخة. وها نحن اليوم، وبعد اثني عشر عامًا، نقطف ثمار تلك الإرادة الشعبية، في ظل مسيرة بناء وتنمية شاملة، يقودها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بكل عزم وإخلاص وتفانٍ.
وأضافت أن محافظة القليوبية، بتاريخها العريق، ورصيدها البشري الواعد، وموقعها الاستراتيجي المحوري، كانت وستظل شريكًا فاعلًا في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تنفيذ المشروعات القومية، وتطوير الخدمات، وتمكين الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال فضيلة الشيخ  ياسر غياتي مؤكدا ثورة 30 يونيو علمتنا أن الوعي هو الحصن الحصين للأوطان، وأن الدين لا ينفصل عن حب الوطن، بل إن حب الوطن من الإيمان، وأن منبر المسجد يجب أن يبقى صوتًا للحق، وسندًا للوطن، وساحة لنشر الوسطية والرحمة، ومحاربة الغلو والتطرف.
واضاف القمص أوغسطينوس حلمي موضحا أنه كان للكنيسة المصرية، الوطنية العريقة، دور محوري ومشرف في ثورة 30 يونيو، ذلك الحدث الفارق الذي استعاد به المصريون دولتهم وهويتهم. فقد وقفت الكنيسة بكل وضوح وثبات إلى جوار إرادة الشعب المصري، مؤكدة دعمها لوحدة الوطن، ورافضة محاولات تفكيكه أو العبث بهويته.
كما الدكتور وليد الفرماوي على دور  الشباب فى عملية التنمية الشاملة والبناء المستمر مشيرًا إلى دورهم فى نجاح ثورة ٣٠ يونيو المجيدة و إعادة مصر للمصريين حيث تكاتفوا من أجل التصدى لفكرة الانفراد بالحكم و حين نحجت الثورة مكنت الشباب من الحصول على حقوقهم ومنحتهم فرصة عظيمة للمشاركة فى  الحياة العامة والسياسية و الاجتماعية وأنه منذ ذلك الحين حققت الدولة إنجازات عديدة للشباب و تولت الكوادر الشبابية المناصب القيادية والتنفيذية وذلك لإيمان مصرنا بأفكار الشباب وحماسهم ورغبتهم فى تطوير وطنهم

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القليوبية بنها محافظ القليوبية

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