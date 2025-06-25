رابط مباشر.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025 رسميًا

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اعتماد النتيجة من قبل المحافظ المهندس أيمن عطية، حيث تم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على النتيجة فورًا باستخدام رقم الجلوس.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه رسميًا

في أجواء من الترقب والانتظار، اعتمد محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 83.14%، وذلك بحضور كل من مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وإسلام عبدالفتاح رئيس كنترول الشهادة الإعدادية بالقليوبية، حيث تم إعلان أسماء الطلاب الأوائل وتهنئتهم رسميًا من قبل المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القليوبية برقم الجلوس والاسم

صرّح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مصطفى عبده، أن عملية إعداد النتيجة استغرقت وقتًا طويلًا نظرًا لضخامة عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات، والذين بلغ عددهم 120 ألفًا و547 طالبًا وطالبة موزعين على 12 إدارة تعليمية بالمحافظة. وأكد أن الكنترول عمل بكفاءة ودقة لإنجاز عملية التصحيح والرصد واعتماد النتائج بشكل رسمي.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة القليوبية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية للعام الدراسي 2025 عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عبر الرابط:

https://www.qalubiaedu.org

اختيار المرحلة الدراسية "الشهادة الإعدادية".

اختيار المحافظة "القليوبية".

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "عرض النتيجة".

درجات المواد الدراسية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

وفيما يلي توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 للترمين الأول والثاني مجتمعين، وفقًا للائحة وزارة التربية والتعليم:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الرياضيات: 60 درجة

العلوم: 40 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

رابط مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 لمحافظة القليوبية رسميًا، ويمكن الدخول الآن عبر الرابط التالي للحصول على النتيجة:

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