قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
نتنياهو عن مقـ.تل 7 من جنوده: يوم بالغ الصعوبة على شعب إسرائيل
برعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يطلق الدور الثانية لتأهيل 6000 محفظ بالأروقة
في مبارة كأس خوان جامبر.. برشلونة يعلن عودة استاد الكامب
طريقة استخراج قسيمة الزواج إلكترونيا من المنزل 2025
جريمة هزت المنوفية.. تفاصيل إنهاء حياة "حسن" و"مريم" علي يد والدهم بقويسنا.. والأم تصرخ: يارتني كنت بدالكم
فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
وزير الخارجية يؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليونان ويبحث مع نظيره التطورات الإقليمية
قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد خليل الشناوي رئيسا لهيئة النيابة الإدارية
بعد الضربة الأمريكية لمنشآت إيران النووية.. من يملك السلاح الأقوى بين الدول التسع؟
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
بالأرقام.. ريال مدريد الفريق الوحيد في العالم يتفوق على الأهلي بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رابط مباشر.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025 رسميًا

رابط مباشر.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025 رسميًا
رابط مباشر.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025 رسميًا
عبد العزيز جمال   -  
إبراهيم الهواري

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اعتماد النتيجة من قبل المحافظ المهندس أيمن عطية، حيث تم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على النتيجة فورًا باستخدام رقم الجلوس.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه رسميًا

في أجواء من الترقب والانتظار، اعتمد محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 83.14%، وذلك بحضور كل من مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وإسلام عبدالفتاح رئيس كنترول الشهادة الإعدادية بالقليوبية، حيث تم إعلان أسماء الطلاب الأوائل وتهنئتهم رسميًا من قبل المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القليوبية برقم الجلوس والاسم

صرّح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مصطفى عبده، أن عملية إعداد النتيجة استغرقت وقتًا طويلًا نظرًا لضخامة عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات، والذين بلغ عددهم 120 ألفًا و547 طالبًا وطالبة موزعين على 12 إدارة تعليمية بالمحافظة. وأكد أن الكنترول عمل بكفاءة ودقة لإنجاز عملية التصحيح والرصد واعتماد النتائج بشكل رسمي.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة القليوبية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية للعام الدراسي 2025 عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عبر الرابط:
https://www.qalubiaedu.org

اختيار المرحلة الدراسية "الشهادة الإعدادية".

اختيار المحافظة "القليوبية".

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "عرض النتيجة".

درجات المواد الدراسية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

وفيما يلي توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 للترمين الأول والثاني مجتمعين، وفقًا للائحة وزارة التربية والتعليم:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الرياضيات: 60 درجة

العلوم: 40 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

رابط مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 لمحافظة القليوبية رسميًا، ويمكن الدخول الآن عبر الرابط التالي للحصول على النتيجة:

اضغط هنا للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القليوبية برقم الجلوس رابط مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

عقار مائل بالإسكندرية

تحرك عاجل بشأن عقار مائل يُشكل خطرًا داهمًا بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر أغلى عيار ذهب اليوم 25-6-2025

ترامب

ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

صورة أرشيفية

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

سعر الذهب

تعرف على سعر الذهب اليوم 25-6-2025

إجازة .. أرشيفية

إجازتان رسميتان مدفوعتان الأجر للقطاع الخاص .. المواعيد والتفاصيل

ترشيحاتنا

صلاح دياب ضيف محمود سعد

صلاح دياب ضيف محمود سعد في أولى حلقات باب الخلق

أرشيفية

رسائل قوية من قمة الناتو.. دعوات لحماية السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا

نسرين رمضاني

احتفالات ومهرجانات ثقافية.. أبرز فعاليات ذكرى تأسيس الجيش الوطني بتونس

بالصور

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بهذه الأطعمة.. ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك واحمي قلبك

ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية
ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية
ودع الكوليسترول الضار ونظف شرايينك وأحمي قلبك..بتناول 5 أطعمة طبيعية

إطلالة مميزة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر

طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر
طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر
طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر

فيديو

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

ايناس عز الدين مع المذيعة تقى الجيزاو

إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد