الأول على الشهادة الإعدادية بالقليوبية: بحلم أكون طبيب غلابة

قال فلوباتير عماد ، الحاصل على المركز الأول في الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، عن رغبته في الالتحاق بمدرسة STEM للمتفوقين.



وأكد فلوباتير الحاصل على الدرجات النهائية في كل المواد بمجموع 280 درجة، أن هدفه الأسمى الالتحاق بكلية الطب البشري بعد الثانوية العامة، ليكون طبيبا للغلابة، ويرفع اسم بلده عاليا بتفوقه العلمي والأخلاقي.



وأوضح فلوباتير ، أنه كان حريصا على المذاكرة لمدة 8 ساعات يوميًا، بدعم متواصل من أسرته، خاصة والده الذي يعمل مرشدا سياحيا، ووالدته التي وصفها بأنها كانت الأكثر دعمًا له، حيث كانت تسهر إلى جواره وتشجعه باستمرار، وتقدم له كل سبل الراحة والتحفيز.



واعتمد المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح 83.14%.



وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.