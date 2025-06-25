الثانية على الشهادة الإعدادية بالقليوبية: كنت بذاكر 8 ساعات فى اليوم

أكدت حنين محمد سعيد، الحاصلة على المركز الثاني في الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية بمجموع 279.5 درجة، إنها كانت تحرص على أداء واجباتها أولًا بأول حتى لا تتراكم عليها المهام الدراسية.



وأشارت ، إلى أنها كانت تذاكر لمدة 8 ساعات يوميًا، منوّهة أن دعم أسرتها، كانت من أبرز أسباب تفوقها.



وأضافت أنها تتمنى أن تصبح طبيبة لخدمة أهلها، موجّهة نصيحة لزملائها الطلاب بضرورة المذاكرة المنتظمة، لأنها السر الحقيقي وراء التفوق.



واعتمد المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح 83.14%.



وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.