السيطرة على حريق شب فى عقار مكون من 5 طوابق بالقليوبية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على حريق شب بعقار مكون من 5 طوابق بالحي التاسع بمدينة العبور، في محافظة القليوبية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد إلى المناطق المجاورة، ولم تقع أي خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وحصر الخسائر.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حريق في عقار بالحي التاسع بمدينة العبور، وعلى الفور، انتقلت القوات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحريق اندلع في الطابق الثاني من العقار.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.